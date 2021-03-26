أصابات جديدة بفايروس كورونا في خورماتو

2021/03/26 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدكتور فوزي زنكنة مدير مستشفى الجمهورية في خورماتو اليوم الجمعة عن ظهور إصابات جديدة بفايروس كورونا بين المواطنين في القضاء.

وقال زنكنة في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الجمعة، إن دائرة صحة خورماتو سجلت اصابات جديدة بين المواطنين في خورماتو وأطرافها لكن لا يوجد لحد الآن أية حالة وفاة.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة في دائرة صحة خورماتو بلغ 6 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 18 حالة.

وجدد دعوة المواطنين في القضاء إلى مداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بمراجعة دائرة صحة خورماتو للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفايروس.

PUKmedia / عمر اواره

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