الرئيس برهم صالح يبعث برقية تعزية إلى نظيره المصري

2021/03/26 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوفاة عدد من المدنيين بحادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج.

وفيما يلي نص البرقية:

"فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

بحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأسفر عن وفيات وإصابات من المدنيين، وأننا إذ نبعث لفخامتكم ولعائلات المتوفين ولشعب جمهورية مصر الشقيق، باسم الشعب العراقي وباسمنا، أحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية.

برهم صالح

رئيس جمهورية العراق".

PUKmedia

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