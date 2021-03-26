العراق.. صرف أموال للمتضررين من الوضع الاقتصادي المتشنج

2021/03/26 | 21:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، الاجراءات الحكومية تجاه الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية، مؤكدة ان الوضع متشنج بشكل هائل، مقترحة صرف مبالغ نقدية للعوائل المتضررة.

وقال عضو اللجنة، فارس الفارس لـ NRT عربية اليوم، (26 آذار 2021)، انه "رغم أهمية اتخاذ إجراءات إحترازية، الا ان الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد أثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود، مما جعل الوضع متشنج بشكل كبير، نتيجة للمعاناة الكبيرة التي يتحملها المواطن".

ورجح الفارس، "عدم فرض حظر شامل للتجوال بسبب تلك الأوضاع"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءاتها من خلال مراقبة الأسواق وتوفير مفردات البطاقة التموينية التي من شأنها أن توفر حاجته من المواد الاستهلاكية وان كانت هناك إمكانية لصرف مبالغ نقدية لكل عائلة للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي في ظل هذا الوضع الصعب بدلا من ضعفها البارز على جميع الأصعدة.

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