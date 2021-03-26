أزمة السويس.. شركات شحن عالمية تستنجد بالبحرية الأميركية خوفا من القرصنة

2021/03/26 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت شركات الشحن، البحرية الأميركية، مساعدتها في حماية سفنها العالقة قرب قناة السويس، من أي عمليات قرصنة محتملة، في حال اضطرت تلك السفن التي تقل بضائع بمليارات الدولارات، إلى اتباع خط سير أكثر طولا عبر القارة الأفريقية، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".

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