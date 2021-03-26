كم عراقي تطعم بلقاح كورونا وكم تبقى من لقاح سينوفارم الصيني حتى الان؟

2021/03/26 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تلقيح 17 ألف مواطن بلقاح سينوفارم الصيني، لغاية الآن، دون تسجيل أية أعراض، مايعني أن هناك جرعات متبقية تكفي لـ8 الاف مواطن اضافي، حيث ان عدد الجرعات الـ50 الف، تكفي لتطعيم 25 الف مواطن لكل واحد جرعتين.

وقال مدير دائرة الصحة العامة، رياض الحلفي للقناة الرسميةإن “دوائر الصحة سجلت تطعيم 17 ألف مواطن، من مختلف شرائح المجتمع، ولم تكن هناك أية أعراض جانبية”.

وأضاف، أن “المسؤولين في الصحة الذين تعاطوا هذا اللقاح، لم تُسجل لديهم كذلك أية أعراض، وحصل هناك وعكة صحية لبعضهم، لكن فقط ليوم واحد، وبعد ذلك، يكون الأمر طبيعياً”.

وبشأن تطعيم الأطفال، أكد الحلفي، أن “اللقاحات غير مخصصة للأطفال، والآن بدأت بعض الشركات تجري التجارب لتطعيم الأطفال، لكننا في العراق، نستثنى الأطفال والحوامل والمرضعات، من تطعيم كورونا”.

وبشأن الاستعدادات الجارية، لاستقبال لقاح فايزر، أكد الحلفي أن “الوزارة مسيطرة على تخزين اللقاح، فهناك برادات 80-، وزعت على منافذ الصرف في دوائر المحافظات، فضلاً عن الأدوات الأخرى، المستخدمة في التطعيم”.

ولفت إلى أن “المواطنين غير المتمكنين من استخدام منصة التسجيل على منصة اللقاحات، يمكنهم تلقي المساعدة من المراكز الصحية، فهناك موظفون سيقدمون المساندة للأشخاص الذين لا يتمكنون من استخدام منصة التسجيل على اللقاح”.

ولفت إلى أنه”سيكون لدينا جولات على المواطنين في حالة استمرار الإقبال الضعيف على اللقاحات، مثل دور العجزة، والسجون، بعض مؤسسات الدولة، لكننا نتوقع زيادة الإقبال، فهناك كثير من دول العالم، بدأ فيها تخوف لكن بعد ذلك تكون الأمور طبيعية.

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