توضيح من المالية النيابية حول مصير إجازة الأربع سنوات للموظفين وإمكانية تمديدها

2021/03/26 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، إمكانية تمديد الإجازات وإضافة سنة أخرى للموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات.

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وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي في تصريح الرسمية، تابعه "ناس"، (26 آذار 2021)، إن "الموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات وفق القانون السابق عليهم الالتزام بالقانون"، مشيرة إلى أنه "يمكن إضافة فقرة ضمن الموازنة الحالية لتمديد سنة إضافية للأربع سنوات لتصبح خمسة أعوام، إذا تقدم طلب للجنة من المستفيدين".

وبينت التميمي أن "الموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات قدموا على فقرة الأربع سنوات"، موضحة أن "المالية النيابية وضعت في موازنة 2021 خمس سنوات ولمرة واحدة".

وأكدت أن "اللجنة المالية لابد أن تشير بفقرة ضمن الموازنة لتمديد سنة إضافية لتصبح خمس سنوات، ولكنها لم تشر إلى ذلك لعدم وجود طلب رسمي من قبل المستفيدين".

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