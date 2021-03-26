القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي كبير من أحد المواطنين في بغداد

2021/03/26 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز طوارىء شرطة بغداد ودوريات النجدة، الجمعة، القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي كبير من أحد المواطنين. وذكر بيان للشرطة تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، إنه “توجه احد المواطنين الى مفارز الطوارئ وبين انه تعرض الى حادث سرقة مبلغ خمسمئة الف دولار امريكي، وبعد جمع المعلومات تبين ان المشتركين في …

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