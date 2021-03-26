ماذا تعني الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين؟ - حازم كويي

2021/03/26 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي الجزء الاولنانسي فريزر*مرة اخرى يجري الحديث عن "الاشتراكية" في كل مكان.



هذه الكلمة أُستُهجِنت لِعقود ومثلت فشلاً فظيعاً، وجرى أعتبارها من مخلفات الأزمنة الماضية.كلُ هذاأنتهى.



اليوم يرتدي السياسيون، مثل بيرني ساندرز والكسندر أوكاسيو كورتيز لقب "أشتراكي" بكل فخرٍ، ويَلقون الاستحسان، وأزداد الاعضاء الجُدد في منظمات مثل "الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا".



لكن، ماالمقصود بالضبط ......





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