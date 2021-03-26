2021/03/26 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أميرة_أحمد_عبد_العزيز كتاب تجديد الفكر الإقتصادي (نظرة نقدية إلى الفكر الإقتصادي السائد وعرض وتقييم لبعض مقاربات تطويره)، مؤلف الكتاب هو الدكتور إبراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى وهو واحد من أهم الكتاب والمؤلفين في هذا المجال وفي باب التنمية المستقلة وهو من أحد أقطاب الفكر الاشتراكي.وقد صدر عن الهيئة العامة للكتاب هذا العام، وقمت باختيار أحد فصوله للعرض والتلخيص، ولما لمسته من أهمية الكتاب فسأحاول أن أقوم بتلخيص وعر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب تجديد الفكر الإقتصادي (لإبراهيم العيسوي) عرض وتقديم لأحد فصول الكتاب - أميرة أحمد عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب تجديد الفكر الإقتصادي (لإبراهيم العيسوي) عرض وتقديم لأحد فصول الكتاب - أميرة أحمد عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).