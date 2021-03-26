النضال العنصري لا يمكن أن يلغي النضال الطبقي - عادل حبه

2021/03/26 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه بقلم فلاديمير ماليشييفالمصدر: ترجمة عادل حبه الطبقات والأعراق في تاريخ تراكم الرأسمالكان من المألوف في الغرب، لبعض الوقت وحتى الآن، مناقشة مشاكل ما يسمى بمفهوم "الرأسمالية العنصرية" والتأكيد على أن الانقسام الرئيسي في المجتمع اليوم ليس أساسه الطبقة، بل العرق.



ويتضح هذا أيضًا من خلال المقال المنشور في مجلة فورين أفيرز "انهيار التعددية الثقافية".وكتب الناشر البريطاني كينان ......





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