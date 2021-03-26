برشلونة يطمئن فاتي على إصابته

2021/03/26 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] تلقى أنسو فاتي، نجم برشلونة، رسالة مطمئة من النادي الكتالوني بشأن التعامل الطبي مع إصابته.

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