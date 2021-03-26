الكاظمي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

2021/03/26 | 22:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي بالحادث الاليم الذي شهدته مدينة سوهاج.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن “الكاظمي عبر خلال الاتصال عن عميق حزنه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر الشقيقة، بالحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من المواطنين، مبتهلا الى الباري […]

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