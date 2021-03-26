المالية النيابية توضح بشأن إجازة الأربع سنوات للموظفين وإمكانية تمديدها

2021/03/26 | 22:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، إمكانية تمديد الإجازات وإضافة سنة أخرى للموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات. وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي في تصريح الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “الموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات وفق القانون السابق عليهم الالتزام بالقانون”، مشيرة إلى أنه “يمكن إضافة فقرة ضمن الموازنة الحالية لتمديد سنة إضافية …

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