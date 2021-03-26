العبودي: تم رفع كتاب لرئاسة البرلمان لمخاطبة الحكومة للنظر بتخفيض سعر الدولار

2021/03/26 | 22:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت النائب نعيم العبودي، اليوم الجمعة، عن مخاطبة الحكومة للنظر في تخفيض سعر صرف الدولار.وقال العبودي في تصريح صحفي، إنه” تم رفع كتاب للجنة المالية ولرئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة للنظر في تخفيض سعر صرف الدولار

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