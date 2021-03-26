افتتاح عدد من المؤسسات الصحية في كربلاء

2021/03/26 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الصحة الاتحادي الدكتور حسن محمد التميمي خلال زيارته الى محافظة كربلاء اليوم الجمعة , عدد من المؤسسات الصحية التي ستقدم خدماتها الى اهالي المحافظة وزائريها , كما اطلع على خطة الطوارىء الصحية المعدة لزيارة النصف من شعبان , حسب بيان لدائرة صحة كربلاء .

وذكر البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " ان التميمي اطلع على مجمل الخطة التي اعدت لانجاح زيارة النصف من شعبان الصحية , مؤكدا خلال اجتماعه بالجهات المعنية بصحة المحافظة , على أهمية التركيز على الإجراءات الوقائية في السيطرات الخارجية للمُحافظة , بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية ، والتنسيق مع دوائر صحة المحافظات المُجاورة بدعم الخطة , وتهيئة فرقها الصحية على الحدود الإدارية للمحافظة ، ونشر الإرشادات والرسائل الصحية بالتعاون مع الهيئات والمواكب الحسينية وضرورة الالتزام بها ، بموازاة تأكيده على إرتداء الكمامات وزيادة الوعي الصحي المُجتمعي بأهمية التلقيح كونه يمنع تدهور الحالة الصحية للمصاب بالفيروس الوبائي وتخفيض أعراضه المرضية .

كما افتتح التميمي على هامش زيارته الى كربلاء , المبنى الجديد لمصرف الدم الرئيسي في المحافظة ، الذي نفذَته إحدى الشركات المحلية ، ضمن مشاريع خطة تنمية الأقاليم ، وبكلفة تجاوزت الـ ( 3 ) مليارات وثمانمائة مليون دينار , يضم قاعات سحب الدم , ومُختبرات تحليل , ومخازن ، ومُختبرات الفايروسات ، والسحب الالي ، كما يتم في البناية الجديدة ، التجهيز بالدم والبلازما والصفائح والكرايو والدم الطازج وبلازما النقاهة .

كما افتتح التميمي مركز الشهيد الدكتور عادل السباح للديلزة الدموية في مدينة الامام الحسين (ع) الطبية ، المركز يُعد ضمن المشروع الوطني الذي تتبناه الوزارة وفق عقد مبرم بين كيمياديا وشركة (بـ براون) الألمانية ، لتقديم خدمة الديلزة لمرضى الفشل الكلوي , وتكون حدماتها مجانية لكافة مرضى المحافظة .

واختتم التميمي زيارته الى كربلاء بافتتاح برنامج الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة في أحد المراكز الصحية المحافظة , المركز الهدف منه اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة دون سن الخامسة من العمر , من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية , لتقييم حاسة السمع للرضيع مبكرا .

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

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