شمال سوريا.. مخاوف وتكهنات بعد

2021/03/26 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات من المعتاد لدى سكان الشمال السوري أن يشهدوا وعقب كل تصعيد من جانب روسيا اتفاقا ما تضعه الأخيرة أمام تركيا كشرط لإيقاف قصفها الجوي والمدفعي والصاروخي.

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