وزير الداخلية يشدد على ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال

2021/03/26 | 22:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، على ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "ذلك جاء خلال جولة ميدانية أجرها وزير الداخلية في عدد من مناطق العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "الغانمي تفقد محال تجارية عدة والتقى أصحابها لمعرفة أسعار المواد الغذائية".

وأكد وزير الداخلية، بحسب بيان مكتبه، على عدم استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار المواد او احتكارها لكون ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون".

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