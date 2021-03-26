2021/03/26 | 22:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة، جولة ميدانية شملت عدداً من المناطق في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

والتقى الوزير وفق بيان صدر عن الوزارة تلقى "ناس"، نسخة منه (26 آذار 2021)، بعدد من المنتسبين والضباط المتواجدين لتأمين قاطع مسؤوليتهم، واستمع الى احتياجاتهم"، مشدداً على "ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي".

كما التقى الوزير بحسب البيان بـ"عدد من المواطنين واستمع الى طلباتهم، وتبادل معهم الحديث حول مجموعة من المواضيع والمقترحات".

وتفقد الوزير "عدداً من المحال التجارية والتقى أصحابها، لمعرفة أسعار المواد الغذائية وَغيرها من المواد"، مؤكداً في الوقت ذاته على "أهمية تعاون الجميع وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار المواد او احتكارها لكون ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. جولة لوزير الداخلية في عدة مناطق من العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. جولة لوزير الداخلية في عدة مناطق من العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).