كربلاء.. وصول

2021/03/26 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسة،

الجمعة، عن وصول (10500) جرعة من لقاح

أسترازنيكا، فيما أشارت إلى تحديد (14)

منفذاً لتلقيح المُواطنين بحسب

الأولوية التي وضعتها الوزارة.

وقال المدير العام للدائرة، صباح

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