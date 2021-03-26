الغانمي لأصحاب محال: أحتكار المواد الغذائية مخالفة يعاقب عليها القانون

2021/03/26 | 22:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة، على ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن “ذلك جاء خلال جولة ميدانية أجرها وزير الداخلية في عدد من مناطق العاصمة بغداد”، مشيرا إلى أن “الغانمي تفقد محال تجارية عدة والتقى أصحابها لمعرفة أسعار المواد الغذائية”.وأكد وزير الداخلية، بحسب البيان، على “عدم استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار المواد او احتكارها لكون ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون”.

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