2021/03/26 | 22:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تلقي 17 ألف مواطن جرعات لقاح سينوفارم الصيني، لغاية الآن، دون تسجيل أية أعراض تذكر.

وقال مدير دائرة الصحة العامة، رياض الحلفي في تصريح، 26 آذار/مارس، إنّ "دوائر الصحة سجلت تطعيم 17 ألف مواطن، من مختلف شرائح المجتمع، ولم تكن هناك أية أعراض جانبية".

وأضاف، أنّ "الأعراض التي سجلت لدى مسؤولين في الوزارة تلقوا اللقاح لم تتجاوز وعكات خفيفة استمرت يومًا واحدًا فقط"، موضحًا أنّ "اللقاحات غير مخصصة للأطفال، والآن بدأت بعض الشركات تجري التجارب لتطعيم الأطفال، لكننا في العراق، نستثنى الأطفال والحوامل والمرضعات، من تطعيم كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، وصول أول وجبة من لقاح "أسترازينيكا" إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح، إنّ "أول وجبة من لقاح أسترازينيكا وصلت اليوم إلى العراق بواقع 336 ألف جرعة من أصل 16 مليون جرعة ستصل تباعًا"، موضحًا أنّ "هذا اللقاح تم التعاقد عليه مع مرفق كوفاكس وبإشراف منظمة الصحة العالمية".

وأضاف البدر، أنّ "العراق تعاقد على لقاح سينوفارم الصيني بواقع 2 مليون جرعة وسبوتنيك V الروسي بمليون وفايزر بـ 3 ملايين جرعة".

ودعا المتحدث باسم الوزارة، إلى "التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة لضمان الحصول على اللقاح، حيث تصل رسالة نصية على الهاتف لتحديد الزمان والمكان لأخذ اللقاح".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة: حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ستصل للمنازل

توصية رسمية جديدة بشأن حظر التجوال الشامل والجزئي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حول أعراض لقاح فيروس "كورونا".. 17 ألف جرعة تستثني الأطفال) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حول أعراض لقاح فيروس "كورونا".. 17 ألف جرعة تستثني الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).