الغانمي يدعو لعدم احتكار المواد الغذائية ورفع أسعارها

2021/03/26 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، أصحاب المحال التجارية إلى عدم احتكار المواد الغذائية ورفع أسعارها، فيما شدد على ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي.

وقال مكتب الغانمي في بيان صحفي، إن “الغانمي أجرى جولة ميدانية تفقدية شملت عدداً من المناطق في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث التقى بعدد من المنتسبين والضباط المتواجدين لتأمين قاطع مسؤوليتهم، وشدد على ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي”.

وتفقد الغانمي، بحسب البيان، “عدداً من المحال التجارية والتقى أصحابها، لمعرفة أسعار المواد الغذائية وَغيرها من المواد، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعاون الجميع وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار المواد او احتكارها لكون ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون”.

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