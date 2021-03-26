العراق يعلن تأجيل القمة الثلاثية مع مصر والأردن إثر فاجعة قطار سوهاج

2021/03/26 | 22:28 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تأجيل القمة الثلاثية التي كان من المرجح عقدها غداً السبت في بغداد، بحضور ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن التأجيل جاء بسبب فاجعة تصادم قطارين في سوهاج في مصر.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، وقوع 32 قتيلاً و91 مصاباً جراء تصادم قطارين بقرية الصوامع بمحافظة سوهاج أقصى الجنوب المصري.

وعبّر الكاظمي عن تعازيه لجمهورية مصـر، وقال في تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، "نعزي مصر بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين"، مؤكداً أنه "تضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.وتضامناً مع فاجعة اخواننا،نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل،مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لأنعقادها

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 26, 2021

وعبّرت الخارجية العراقية عن تعازيها إلى جمهورية مصر. وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان، "تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة، إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين"، مؤكداً أنه "في هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

وكان من المفترض أن يصل اليوم وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري، إلى العاصمة العراقية بغداد، تمهيداً لإجراء القمة.

وشهدت العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة استعداداً للقمة الثلاثية، إذ انتشرت قوات من الجيش والشرطة على طول طريق مطار بغداد الدولي، وفي محيط المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة التي ستجرى فيها أعمال القمة، كما انتشرت قوات عراقية في أحياء الكرادة والجادرية والحارثية والسعدون والباب الشرقي القريبة من المنطقة الخضراء.

والثلاثاء الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي قرب انعقاد قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن في بغداد، استكمالاً للجهود التي تبذلها الدول الثلاث لتطوير العلاقات فيما بينها.

وفي أغسطس/ آب 2020، شارك الكاظمي في قمة ثلاثية عقدت بالعاصمة الأردنية عمان، جمعته بالرئيس المصري وملك الأردن، تناولت آخر المستجدات في المنطقة والتعاون بين الدول الثلاث.

وركزت القمة على "توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحها المشتركة، ويخدم القضايا العربية".



كذلك بحثت آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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