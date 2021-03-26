2021/03/26 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح الاهداف الذكية :بين النجاح والفشل.د.



مظهر محمد صالحكنت أتطلع بشغف على مدى التطورات الحاصلة في علم الادارة الحديثة ولاسيما في عصرنا الرقمي الراهن ذلك في نصوص رائعة كانت تتصدى لموضوع عنوانه الاهداف الذكية.والتي تقول:يهدر الكثير من الأشخاص حياتهم في الانجراف من عملٍ إلى آخر، أو في الإسراع بالعمل محاولين تحقيق المزيد من الإنجاز، بينما هم في الحقيقة يحققون القليل جداً.



لذا فإنّ وضع أهد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاهداف الذكية :بين النجاح والفشل. - مظهر محمد صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاهداف الذكية :بين النجاح والفشل. - مظهر محمد صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).