2021/03/26 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي بقلم: Neve Gordon: يدرس في كلية الحقوق بجامعة كوين ماري بلندن.



مؤلف مشارك لكتاب Human Shields: A History of People in the Line of Fire وأحد الموقعين على إعلان القدس حول معاداة السامية ورسالة الأكاديميين الإسرائيليين العاملين في المملكة المتحدة.



و Mark LeVine أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا.



من بين مؤلفاته عن إسرائيل Overthrowing Geography: Jaffa, Tel Aviv and the ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل كان أينشتاين معاديًا للسامية؟ - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل كان أينشتاين معاديًا للسامية؟ - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).