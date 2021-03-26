عراقي يواجه السجن 14 عاما في استراليا

2021/03/26 | 22:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يواجه لاجئ عراقي في أستراليا عقوبة السجن 14 عاما والترحيل بعد قيامه باغتصاب شابة تبلغ من العمر 22 عاما في أحد شوارع سيدني.واعترف ساير حمود جابر العنزي، البالغ من العمر 39 عاما، بالجريمة التي وقعت في عام 2019، في زقاق مظلم في أحد شوارع العاصمة الأسترالية، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.ومثل العنزي أمام المحكمة، الجمعة، للاستماع للحكم النهائي، لكن القاضي أرجا القضية لوقت لاحق مراعاة لحالة العنزي النفسية.وقالت المحكمة إن العنزي لم يكن في وضع لائق للمضي قدما وتم تأجيل القضية إلى موعد لاحق حتى تتاح له فرصة اتخاذ قرار بشأن محاميه، الذي أعلن انسحابه من القضية.[…]

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