زيلانديا.. علماء جولوجية يتمكنون من وضع خريطة

2021/03/26 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتم منح "زيلانديا" أو كما تعرف أيضا بـ "ريو إيه ماوي"، وضعا قاريا في عام 2017، ومنذ ذلك الحين يعمل العلماء على إنشاء خريطة للقارة المفقودة، والتي يقبع 94 منها تحت الماء.

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