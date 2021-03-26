“بالخطأ”.. فيسبوك يكشف تطبيقه الجديد الخاص

2021/03/26 | 22:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تستعد شركة “فيسبوك” لإطلاق خدمة خاصة بالأشخاص الذين يغادرون السجون ويستعدون للاندماج مرة أخرى في مجتمعهم.وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن فيسبوك ستطلق تطبيقا جديدا يسمى “Re-Entry”، مبرزا أنه سيتأسس على شعار “الاستعداد للحياة بعد السجن..بدعم المجتمع”.وقد جرى كشف هذه الخدمة بـ”الخطأ”، بعدما ظهرت “قصة” (story) في حسابات بعض المستخدمين في “إنستغرام”، تدعوهم إلى […]

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