2021/03/26 | 22:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة مدنيين اثنين بجروح بانفجار عبوة ناسفة في السماوة.وقال المصدر، ان “عبوة ناسفة انفجرت ضمن منطقة الجربوعية الاولى في السماوة”.واضاف “ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح”، مبينا انه “تم توجه مكثف لعجلات الاسعاف والاطفاء الى مكان الحادث”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة مدنيين اثنين بجروح بانفجار عبوة ناسفة في السماوة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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