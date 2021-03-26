2021/03/26 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسة، الجمعة، عن وصول ( 10500) جرعة من لقاح أسترازنيكا، فيما أشارت إلى تحديد ( 14 ) منفذاً لتلقيح المُواطنين بحسب الأولوية التي وضعتها الوزارة.وقال المدير العام للدائرة ، صباح الموسوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه ” تم إستلام الحصة المُقررة للمُحافظة من لقاح …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تعلن وصول 10500 جرعة من لقاح “أسترازنيكا”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تعلن وصول 10500 جرعة من لقاح “أسترازنيكا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).