2021/03/26 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، أصحاب المحال التجارية إلى عدم احتكار المواد الغذائية ورفع أسعارها، فيما شدد على ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي.وقال مكتب الغانمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الغانمي أجرى جولة ميدانية تفقدية شملت عدداً من المناطق في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يدعو لعدم احتكار المواد الغذائية ورفع أسعارها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يدعو لعدم احتكار المواد الغذائية ورفع أسعارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).