وزير الداخلية يشدد على ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال

2021/03/26 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة، على ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي.

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