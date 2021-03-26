إصابة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في السماوة

2021/03/26 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة مدنيين اثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة المثنى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت ضمن منطقة الجربوعية الاولى في السماوة، بمحافظة المثنى".وأضاف، أن "الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

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