العراق يعلن تأجيل القمة الثلاثية مع مصر والأردن

2021/03/26 | 23:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، عن تأجيل القمة الثلاثية مع مصر والأردن، على خلفية حادث قطاري سوهاج في مصر.وقال مصطفى الكاظمي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "تضامناً مع فاجعة أخواننا، …

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