محدث.. النفط يرتفع 4% عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

2021/03/26 | 23:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف تعطل الإمدادات، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

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