2021/03/26 | 23:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تنفي فرض حظر التجوال الشامل ابتداءً من الأحد المقبل ولمدة أسبوع عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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