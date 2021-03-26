زعيم حزب سياسي عراقي يتخلى عن الرئاسة لهذه الاسباب

2021/03/26 | 23:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر، الجمعة، باستقالة رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي من منصبه.

وأوضح المصدر لموقع NRT عربية اليوم، (26 آذار 2021)، ان "الصالحي استقال من منصبه بحجة تفرغه للمحافل الدولية والبرلمان العراقي".

وأشار المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته ان "حسن طوران سيكون رئيس الجبهة من بعده".

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