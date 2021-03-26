انفجار في السماوة قرب سيطرة أمنية يوقع إصابات (فيديو)

2021/03/26 | 23:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة قرب سيطرة أمنية في محافظة المثنى.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (26 آذار 2021)، ان "عبوة ناسفة وضعها مجهولون انفجرت قرب سيطرة أمنية في منطقة الجربوعية وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى".

وأوضح انه "بحسب المعلومات الاولية فان العبوة اسفرت عن إصابة شخصين".

من جهتها فرضت الاجهزة الامنية طوقا حول مكان الانفجار وقطعت الطرق المؤدية له.

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