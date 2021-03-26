الصحة تنفي فرض حظر التجوال الشامل ابتداءً من الأحد المقبل ولمدة أسبوع

2021/03/26 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت وزارة الصحة والبيئة، فرض حظر التجوال الشامل ابتداءً من الاحد المقبل ولمدة اسبوع.وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "وزارة الصحة والبيئة تنفي رسمياً فرض حظر التجوال الشامل ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع".

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