الصحة تنفي الأنباء المتداولة بشأن فرض غرامات مالية وسجن المخالفين لحظر التجوال

2021/03/26 | 23:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة الصحة، الجمعة، الأنباء المتداولة، بشأن فرض غرامات مالية، على غير الملتزمين بقرار حظر التجوال.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 آذار 2021): "أنفي تلك الأنباء بشكل قاطع، ولا صحة لما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب البدر، "اعتماد الأخبار من مصادرها الموثوقة".

وكانت حسابات خبرية، فرض حظر شامل للتجوال ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 3/28 الى يوم الأحد الموافق 5/2، و- تحويل جميع الامتحانات الحضورية الى امتحانات الكترونية لوزارتي التربية و التعليم العالي، فضلاً عن فرض غرامات مالية على المخالفين لحظر التجوال تبدأ من 25.000 الى السجن لمدة 6 أشهر.

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