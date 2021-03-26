2021/03/26 | 23:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تعازيه للشعب المصري وذوي الضحايا، بمصرع أكثر من 30 مصريا جراء حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج.وذكر الصدر في تغريدة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر يعزي مصر بضحايا القطارين المركز الخبري الوطني.

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