العراق ومصر والأردن يبدأون مشاورات لتحديد موعدٍ جديد لعقد الاجتماعات المشتركة

2021/03/26 | 23:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الخارجية العراقية، أن المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث العراق، ومصر، والأردن بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الاجتماعات المشتركة -على هامش القمة الثلاثية- بوقتٍ قريب.وقالت وزارة الخارجية العراقية، في تغريدات على حسابها الرسمي …

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