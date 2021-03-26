السيد الصدر : يعتصرنا الألم والحزن لما وقع من حادثة القطار في مصر

2021/03/26 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الشعب المصري لا سيما ذوي الضحايا بحادثة القطار.وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية(واع)، انه"يعتصرنا الألم والحزن لما وقع من حادثة القطار في مصر".فيما يلي نص التغريدة

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