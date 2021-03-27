العملات المشفرة تربح 62 مليار دولار.. والبيتكوين ترتفع 4%

2021/03/27 | 00:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مكاسب تتجاوز 62 مليار دولار للعملات المشفرة.

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