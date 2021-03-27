اصابة عدد كبير من الطلبة في احدى مدارس الموصل بالفيروس المتحور

2021/03/27 | 00:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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أفاد مراسلنا، الجمعة، بإصابة عدد من طلبة مدرسة عروس الصحراء في الموصل بفيروس كورونا المتحور.

وقال المراسل اليوم، (26 آذار 2021)، ان "مدرسة عروس الصحراء في منطقة حي السماح شرقي الموصل، سجلت 13 إصابة بفيروس كورونا المتحور".

وأشار إلى ان "ثلاثة منها للطلبة، وعشرة اصابات للكوادر التدريسية".

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