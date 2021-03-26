فقاعة نووية

2021/03/27 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما كان اللبنانيون يترقبون مقررات المجلس الأعلى للدفاع بشأن إغلاق البلاد خلال أيام الأعياد وتمديد حالة التعبئة العامة بسبب الانتشار الكبير الذي يسجله فيروس كورونا، خرجت مقررات المجلس حاملة إليهم خبراً مرعباً معطوفاً على أسوأ كوابيسهم ومخاوفهم، انفجار المرفأ، بمواد نووية هذه المرة.

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