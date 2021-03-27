الأردن: وضع العلم العراقي القديم خطأ غير مقصود

2021/03/27 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة الزراعة الاردنية، ان وضع العلم العراقي القديم خطأ غير مقصود، مشيرة الى ان الاردن يحترم خيارات الشعب العراقي.وقال الناطق باسم وزارة الزراعة الاردنية في بيان: أنه "وردتنا معلومات عن الخطأ البروتوكولي خلال اللقاء الفردي الذي عقد الخميس الماضي بين وزير الزراعة الاردني خالد الحنيفات ووزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي والذي تمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل ازالتها حسب التعديل الآخير".وتابع، ان "الوزارة تود ان توضح بأنه خطأ غير مقصود"، لافتا الى أن "الاردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي ومزدهر".

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