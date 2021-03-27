الصحة توضح حقيقة فرض حظر التجوال الشامل الأحد المقبل

2021/03/27 | 00:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، فرض حظر التجوال الشامل ابتداءً من الأحد المقبل ولمدة أسبوع.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في بيان مقتضب، ان “وزارة الصحة والبيئة تنفي رسمياً فرض حظر التجوال الشامل ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع”.

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