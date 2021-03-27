المرأة العاملة في تونس وجدلية الحضور والغياب في الحركة النقابية - مرتضى العبيدي

2021/03/27 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي جيل الروّاد وتلازم قضيتي تحرّر العمال وتحرّر النساءفي خضمّ الحراك الثوري الذي هزّ البلاد التونسية بين 17 دجنبر 2010 و14 يناير 2011 والذي انتهى برحيل الطاغية، وما تلاه في لاحق السنين، تفاجأ الرأي العام العالمي من خلال ما كانت تنقله القنوات التلفزيونية خصوصا، بالحضور اللافت والنوعي للنساء والعاملات منهن بالخصوص، في مختلف مواطن الحضور وفي "البطحاء" بصفة أخصّ.



والبطحاء هو الاسم الذي يُطلق على الس ......





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