الاسدي ينصب نفسه قائممقام لقضاء الرفاعي

2021/03/27 | 00:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، الجمعة، ان محافظ ذي قار، عبد الغني الاسدي قرر ان يمارس ادارة قضاء الرفاعي من موقع ادنى.

وقال مراسلنا، (26 اذار 2021)، ان محافظ ذي قار، عبد الغني الاسدي قرر ان يمارس ادارة قضاء الرفاعي من موقع ادنى بعد الصراع على منصب القائممقام.

وشهد قضاء الرفاعي احتجاجات كبيرة بسبب منصب القائممقام، بعد ان رفض المتظاهرون ان يسلم ادارة القضاء للمكلف عمار ياسر حسين.

واعلن قائممقام قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار في وقت سابق، تقديم استقالته من منصبه.

وقال عمار ياسر حسين في بيان، "اعلن تقديم استقالتي الى محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي".

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